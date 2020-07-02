الكويت تقترح إنشاء منصة علمية عربية تؤهل الشباب في مجال البحث العلمي والأكاديمي

شاركت دولة الكويت في اجتماع المجلس التنفيذي للمجلس الوزاري لوزراء الشباب والرياضة العرب التابع لجامعة الدول العربية الذي عقد عن بعد ممثلة بوكيل وزارة «الشباب» الكويتية الدكتور مشعل الشاهين الربيع بالإنابة عن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري.

وقال الربيع في تصريح صحفي اليوم الخميس إن الكويت قدمت خلال الاجتماع مقترحا بإنشاء بوابة عربية للأكاديميين والباحثين الشباب العرب لتكون بمنزلة منصة علمية تؤهل فئة الشباب في مجال البحث العلمي والأكاديمي.

وأوضح أن البوابة عبارة عن مكتبة إلكترونية ضخمة تربط بين الجهات والمؤسسات الأكاديمية المختلفة في الوطن العربي بالقطاعات التي تهم الشباب وسيتم دمج بياناتها تحت مظلة واحدة متخصصة ومتنوعة المصادر تتضمن معلومات رقمية معتمدة بحقوق نشر عالمية.

وأوضح أن البوابة ستعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لدراسة وتتبع سلوك المستخدمين لتوفير الخدمات والخيارات التي ترفع من الأداء الفكري للشباب وتخلق فرص عمل للباحثين الشباب بعد تأهيلهم علميا ومهنيا وستكون بمنزلة بنك معلومات للشركات والجهات للاستفادة من العقليات الشبابية.

وأشار إلى أن هذا المقترح يواكب التطورات المتسارعة التي حدثت على المستوى العالمي باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة لخدمة الشباب العربي وصقل مواهبهم والارتقاء بالمستوى الفكري والمعلوماتي للشباب.