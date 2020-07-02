المقدم النصار: «الإطفاء» أوصلت أكثر من 60 ألف وصفة دواء.. في 14 أسبوع

قال مراقب السلامة والصحة المهنية بالإدارة العامة للإطفاء المقدم د . فایز النصار في تصريح نشرته ادارة العلاقات العامة والإعلام اليوم أن فرق الإطفاء التي كلفت بعملية توصيل الأدوية المنازل المرضى من المواطنين والمعفيين من الرسوم ختتمت أعمالها بتاريخ 30 / 6 / 2020 .

وأوضح المقدم النصار بان مهمة توصيل الأدوية اتت بتوجيهات من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح وكانت تحت اشراف مباشر من مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد راكان المكراد، حيث وصل اجمالي عدد وصفات الدواء التي تم ايصالها من بداية القيام في هذه المهمة من تاريخ 29 / 3 / 2020 وحتی يوم الختام بلغت 60 الف و8 اوصفة طبية عمل فيه 450 ضابط وضابط صف من خلال 350 سيارة مجهزة بجميع الاحتياجات اللوجستية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة.

واضاف المقدم النصار أن هذه المهمة ختمت أعمالها نتيجة لعقد عدة اجتماعات مع المسؤولين في وزارة الصحة بعد دراسة الموقف الصحي وعودة الحياة الطبيعية تدريجيا بعد انتهاء المرحلة الأولى .

وفي الختام شكر المقدم د . فايز النصار وكيل وزارة الصحة د.مصطفی رضا ووكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الرقابة الدوائية د . عبدالله البدر ومدير ادارة الصيدليات د . عايد الشمري وجميع العاملين في مستشفيات وصيدليات وزارة الصحة وكذلك مستشفى الشيخ جابر الأحمد للقوات المسلحة ومستشفى الأحمدي التابع للقطاع النفطي ومعهد دسمان للسكري ومركز بيت عبدالله للرعاية التلطيفية.