«الحرس الوطني» يعقم مبنى المجلس البلدي

أعلنت الإمانة العامة للمجلس البلدي اليوم الخميس عن قيام فريق من الحرس الوطني بتعقيم مبنى المجلس بالكامل وذلك في اطار التعاون المستمر والمثمر مع الجهات الحكومية المختلفة.

وقال الأمين العام للمجلس البلدي بدر الرفاعي في بيان صحفي إن هذه البادرة تأتي حرصا على سلامة أعضاء المجلس البلدي وموظفي الامانة وحماية لهم في ظل الظروف الاستثنائية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأوضح الرفاعي أن التعقيم شمل قاعة «المغفور له الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح» والقاعات الفرعية الى جانب مكتب رئيس المجلس البلدي ومكاتب السادة الأعضاء وموظفي الأمانة العامة للمجلس البلدي.

وأكد حرص الأمانة العامة على اتباع كافة الاجراءات والارشادات الصحية من وزارة الصحة وتهيئة بيئة عمل صحية لجميع الموظفين في أروقة المبنى لضمان سلامتهم والاهتمام بصحتهم.

وثمن الدور الكبير الذي قام به الحرس الوطني في تعقيم المباني الحكومية المختلفة.

وأعرب عن خالص الشكر للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن هاشم الرفاعي وجميع منتسبي الحرس الوطني على الجهود الحثيثة التي يبذلونها.

وبين أن التعاون بين المؤسسات الحكومية ليس جديدا وهو يتجلى بشكل أوضح خلال الأزمات والظروف الاستثنائية مشيرا الى أن رجال الحرس الوطني ضربوا أروع الأمثلة في التفاني في العمل من أجل خدمة الوطن والمواطن.