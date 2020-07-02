«الخدمة المدنية»: ترشيح كافة طلبات التعيين الواردة بكتاب بلدية الكويت

أعلن ديوان الخدمة المدنية أنه تم ترشيـح كافة طلبات التعييـن الـواردة بكتاب بلدية الكويت المؤرخ في 30 يونيو الماضي.

وكانت البلدية قد طلبت من الديوان توفير 400 درجة وظيفية لمواطنين ومواطنات من جميع التخصصات المالية، القانونية، الهندسية، نظم المعلومات للعمل بالبلدية، وذلك لسد النقص بعد الاستغناء عن خدمات الوافدين تطبيقا لسياسة الإحلال.

ودعا مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي في كتابه الى الديوان للإسراع في التعيين الفوري للمهندسين الكويتيين نظرا لحاجة البلدية لهم، كما طالب بتوفير بدائل عن الموظفين الوافدين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم، وذلك سعيا من البلدية في تطوير العمل والاعتماد على نهج جديد لبناء كويت المستقبل عبر خطوات فاعلة تنسجم مع هذه المرحلة وتداعياتها وتغليب المصلحة الوطنية العليا وجعلها فوق كل اعتبار من خلال تكويت الوظائف في بلدية الكويت بكل التخصصات.