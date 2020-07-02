وزير المالية: تحويل 240 مليون دينار إلى حساب «القوى العاملة» لدعم العاملين في «الخاص»

قال وزير المالية براك الشيتان إن وزارة المالية ستقوم بمباشرة تحويل 240 مليون دينار كويتي «نحو 792 مليون دولار أمريكي» إلى حساب الهيئة العامة للقوى العاملة لدعم العاملين في القطاع الخاص المسجلين على البابين الثالث والخامس وذلك لسرعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وأوضح الوزير الشيتان عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء أن تحويل هذا المبلغ جاء بناء على قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ اليوم بشأن تخصيص مبلغ 240 مليون دينار لدعم العاملين في القطاع الخاص المسجلين على البابين الثالث والخامس لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.