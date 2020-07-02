وزير الصحة التونسي يشيد بالدعم الكويتي في مكافحة «كورونا»

أشاد وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي اليوم الخميس بالدعم الذي قدمته دولة الكويت للقطاع الصحي في بلاده ومساعدتها لتونس على مكافحة جائحة فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19».

جاء ذلك خلال جلسة عمل عقدها المكي مع سفير دولة الكويت لدى تونس علي الظفيري بحضور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس الدكتور ايف سوتراند وخصصت لعرض أهم المشاريع والبرامج التي تم انجازها بالتعاون مع دولة الكويت في مجابهة جائحة «كوفيد 19».

واعرب المكي في كلمة بالمناسبة عن الشكر والتقدير لدولة الكويت على تضامنها مع تونس منذ اندلاع هذه الأزمة الصحية العالمية من خلال تقديم دعم مادي في شكل هبة بقيمة خمسة ملايين دولار عبر مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس خصصت لاقتناء تجهيزات طبية ومعدات مخابر لمكافحة فيروس «كورونا» بعدد من المستشفيات وذلك بالتنسيق مع المصالح الفنية لوزارة الصحة.

من جهته اعرب السفير الظفيري عن استعداد دولة الكويت لمواصلة مؤازرة تونس في المجال الصحي وخاصة من خلال آليات الصندوق الكويتي للتنمية “وذلك لتمويل إنشاء اربع مستشفيات من صنف «ب» إضافة إلى تأهيل 17 قسما استعجاليا وتأهيل مستشفيين مع دارسة جدوى إنجاز مشروع مركز جديد للأمراض السرطانية بتونس العاصمة”.