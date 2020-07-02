رئيس مركز سوق السمك بشرق يقترح تخفيض أسعار «الزبيدي»

وجه رئيس مركز سوق السمك بمنطقة شرق فهد سعد الرشيد، كتابا إلى مراقب محافظة العاصمة، لتخفيض أسعار سمك الزبيدي «إيراني – هندي – باكستاني».

وقال الرشيد في كتابه، إن سمك الزبيدي خلال الفترة الحالية متوفر بكميات كبيرة ويعتبر هذا الوقت ذروة توفره من كل سنة حسب الاحصائيات السابقة من العام الماضي، ويتراوح سعر الكيلو كما هو موضح:

الحجم الكبير 800 إلى 1000 «الإيراني» السعر لا يتعدى 7 دنانير.

الحجم الكبير 800 الى 1000 «الهندي -الباكستاني» السعر لا يتعدى 6 دنانير.

الحجم الوسط 500 الى 700 «الإيراني» السعر لا يتعدى 6 دنانير

الحجم الوسط 500 الى 700 «الهندي -الباكستاني» السعر لا يتعدى 5 دنانير

الحجم الصغير 300 إلى 400 «الإيراني» السعر لا يتعدى 4.5 دينار

الحجم الصغير 300 إلى 400 «الهندي -الباكستاني» السعر لا يتعدى 3.5 دينار.