«التأمينات»: تحويل 263 مليون دينار للمعاشات التقاعدية والأنصبة شهريا خلال أزمة «كورونا»

قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم الخميس إن إجمالي المبالغ المحولة للبنوك والخاصة بصرف المعاشات التقاعدية والأنصبة خلال أزمة وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ناهزت ال263 مليون دينار كويتي «نحو 854 مليون دولار أمريكي» شهريا.

وذكر نائب المدير العام للشؤون التأمينية بالمؤسسة خالد الفضالة، إن «التأمينات» حرصت على استمرار إنجاز معاملات المواطنين منذ بداية الأزمة والإجابة على استفساراتهم عبر قنواتها الخدمية وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف الفضالة أن أعمال الفرق التطوعية التي باشرت مهامها داخل المؤسسة وكذلك من عملوا «عن بعد» أثمرت إنجاز وتسهيل العديد من المعاملات إذ بلغ عدد أصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي الأنصبة «ما يصرف لذوي المتوفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش» الذين تحصلوا على معاشاتهم الشهرية نحو 217 ألف شخص في حين بلغ عدد الحالات الجديدة لصرف تعويضات البطالة 311 حالة.

وأوضح أن المؤسسة حرصت كذلك على تدريب وتمكين موظفيها للعمل «عن بعد» في مركز الاتصال الهاتفي وبحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بغية الإجابة على استفسارات المواطنين وإرشادهم لإنجاز المعاملات آليا وتحديث بياناتهم.

وذكر أن «التأمينات الاجتماعية» تلقت خلال فترة تعليق العمل احترازيا بالجهات الحكومية نحو 16 ألف مكالمة هاتفية للاستفسار عن خدماتها فضلا عن 35 ألف استفسار عبر حساباتها في مواقع التواصل بالإضافة إلى نشرها أكثر من 130 رسالة خدمية وتوعوية.