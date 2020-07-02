«الموانيء» تطلب استرداد أكثر من 35 مليون دينار بعد صدور الحكم النهائي بقضية الاستيلاء علي أموالها

أعلن مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف عبدالله صباح الناصر الصباح أنه قد تم توجيه 3 كتب صباح يوم الخميس لإدارة الفتوي والتشريع ونيابة التنفيذ الجنائي والإدارة العامة للتنفيذ وذلك لتنفيذ الحكم الصادر في الجناية رقم 1942 لسنة 2015 حصر أموال عامة من محكمة الجنايات المنعقدة بهيئة استئنافية في قضية الاستيلاء علي أموال المؤسسة.

وكانت النيابة العامة بناء علي الفحص الذي قام به ديوان المحاسبة لسجلات المؤسسة قد أسندت إلى مدير الإدارة المالية الأسبق بالموانئ بصفته موظفا عاما سهل بغير حق لبعض الشركات الاستيلاء على أموال مؤسسة الموانئ وبعد استيفاء التحقيقات الجنائية في الواقعة أحالت النيابة العامة 7 متهمين بينهما موظفيين بالإدارة المالية للمؤسسة و5 متهمين رؤساء شركات مشهورة إلى محكمة الجنايات، ونظرت الجنائية أمام محكمة الجنايات بدرجتيها الكلية والاستئنافية على مدى أكثر من ثلاث سنوات إلى أن أصدرت حكم نهائية ضد المتهمين بالسجن والغرامة ورد المبالغ المستولى عليها.

وفور صدور الحكم بادرت الموانئ إلى مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع ونيابة شؤون التنفيذ الجنائي والإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل اتخاذ اللازم لتحصيل مبالغ الرد المقضي بها لصالح المؤسسة التي تجاوز 35 مليون دينار.

الجدير بالذكر أن مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية قد سبق وأن خاطب الجهات المعنية للتنسيق مع الأنتربول لملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.