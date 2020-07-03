سمو الأمير يهنئ الرئيس ترامب بذكرى استقلال الولايات المتحدة الأميركية

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى المائتين والرابعة والأربعين لإعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وبحرص البلدين الصديقين وسعيهما الدائم للارتقاء بأطر التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وبما يخدم مصلحتهما المشتركة متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية وللولايات المتحدة وشعبها الصديق دوام الرقي والازدهار وللعلاقات الاستراتيجية والمتميزة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى المائتين والرابعة والأربعين لإعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.