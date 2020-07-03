«الصحة»: 813 إصابة جديدة بـ«كوفيد 19» والإجمالي 48672.. وتسجيل حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 813 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد «كوفيد-19» في الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 48672 حالة وسجلت حالة وفاة واحدة بالمرض ليرتفع إجمالي حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم إلى 360 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال813 السابقة تضمنت 428 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 64ر52 في المئة و385 حالة لغير الكويتيين بنسبة 35ر47 في المئة.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاءوا بواقع «302 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية» و«191 بالفروانية الصحية» و«161 بالجهراء الصحية» و«87 بحولي الصحية» و«72 بالعاصمة الصحية».

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس ذكر أنها جاءت بواقع 75 منطقة المهبولة و54 الفروانية و35 جليب الشيوخ و28 منطقة سعد العبدالله و25 الصباحية و25 القصر.

وعن آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 144 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد-19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9036 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية 42 شخصا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لاتقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وبين السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4149 مسحة مشيرا إلى أن مجموع الفحوصات بلغ 399498 فحصا.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 886 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد 19» 39276 حالة.