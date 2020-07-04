«الداخلية»: الكشوفات الخاصة بمكافآت الصفوف الأمامية.. مازالت قيد الدراسة

نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ماتناقلته بعض مواقع التواصل الإجتماعي حول المكافآت الخاصة برجال الأمن والتي تقرر منحها للعاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأكدت الإدارة أن ماتم تداوله حول المبالغ المالية المخصصة لكل رتبة عسكرية لايمت للحقيقة بصلة حيث أن الكشوفات الخاصه بالعاملين في الصفوف الأمامية من رجال الأمن مازالت قيد الدراسة من قبل الجهات المختصة بالوزارة وفور الانتهاء من إعدادها سيتم رفعها إلى اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء.

وتهيب الإدارة بالجميع تحري الدقة قبل نشر أي أخبار، مؤكدة أن أبواب الإدارة مفتوحة للرد علی ای تساؤلات واستفسارات على مدار الساعة.