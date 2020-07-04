السعدون: خسوف ظليلي للقمر.. غداً

قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن يوم غد الأحد سيشهد خسوفا ظليليا للقمر الذي يمر في مخروط ظليل الأرض وهو شبه الظل المكون من ظل الأرض ممزوجا بأشعة الشمس ويبدو رمادي اللون.

وأضاف السعدون لوكالة الأنباء الكويتية اليوم السبت إن هذا الخسوف يبدأ الساعة 4ر6 صباحا بتوقيت الكويت وينتهي الساعة 55ر8 صباحا.

وأوضح أن العام الحالي له حالة خاصة بالنسبة لعدد الخسوفات القمرية والكسوفات الشمسية إذ سيبلغ عدد الخسوفات القمرية أربعة وكلها ظليلية مقابل كسوفين للشمس.

واستطرد أنه يبقى هناك كشوف كلي شمسي واحد في شهر ديسمبر المقبل وخسوف قمري ظليلي واحد في شهر نوفمبر المقبل.

وبين أن خسوف القمر غدا لا يرى بالعين المجردة إلا بواسطة التلسكوب وسيشاهد في غرب أوروبا وغرب إفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية ولا يمكن مشاهدته في دول الخليج العربي.

ولفت إلى أن الخسوف القمري يحدث عندما يكون القمر بدرا في منتصف الشهر القمري بحيث يكون في الجانب الآخر من الأرض ويدخل في مخروط ظلها.