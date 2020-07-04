الكويت وباكستان توقعان اتفاقية تعاون صحي.. لمكافحة «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت توقيعها اليوم السبت اتفاقية تعاون في المجال الصحي مع وزارة الصحة في جمهورية باكستان الإسلامية لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقالت مديرة إدارة العلاقات الصحية الدولية في الوزارة الدكتورة رحاب الوطيان لوكالة الأنباء الكويتية إن مجال التعاون يقضي بإرسال طواقم طبية خبيرة من الأطباء والممرضين والفنيين من أصحاب الخبرات السابقة في مواجهة الكوارث والأوبئة ليتم توزيعهم على جميع المنشآت الصحية في دولة الكويت لمكافحة مرض «كوفيد-19».

وذكرت الوطيان أن ذلك يندرج ضمن نطاق وإطار التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين مشيرة إلى أن الاتفاقية وقعها في مقر وزارة الصحة الكويتية وكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا وعن الجانب الباكستاني السفير سيد سجاد حيدر.