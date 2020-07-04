«البلدية» تطلق نظام حجز مواعيد المراجعة.. إلكترونياً 

اعلنت بلدية الكويت عن اطلاق خدمة حجز المواعيد الالكترونية عن طريق الموقع الالكتروني الرسمي للبلدية ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية التي إتخذتها البلدية حفاظا على صحة وسلامة المراجعين والعاملين في البلدية لتجنب عدوى فيروس كوفيد-19 المستجد تطبيقاً للاشتراطات الصحية في المرحلة الثانية من العودة التدريجية للحياة الطبيعية .

واكدت أن نظام حجز المواعيد المسبق للمراجعة الذي أطلقته البلدية عن طريق الموقع الإلكتروني جاء كإجراء إحترازي ووقائي سعيا من البلدية لضمان انجاز المعاملات بكل سهولة ويسر في جو وظروف أمنة وتباعد اجتماعي ، وذلك لمراجعة البلدية وأفرعها بجميع المحافظات .

وبينت أن الحجز الالكتروني متاح للمواطنين و المقيمين و بأنها سوف تبدا باستقبال مراجعيها إعتبارا من يوم الاحد الموافق 5/7/2020 من خلال نظام المواعيدالإلكترونية. .