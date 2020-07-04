«الطرق» تسلم شارع الغوص من الدائري «الخامس» إلى «السادس»

دعت الهيئة العامة للطرق والنقل البري الوكيل المساعد لشؤون المرور في وزارة الداخلية بالإيعاز لمن يلزم من الإدارة للكشف عن الأعمال الخاصة بالعقد “هـ ط 263” الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة شارع الخوص من الطريق الدائري الخامس إلى الطريق الدائري السادس من أجل الاستلام الابتدائي لكامل أعمال المشروع.

وأكدت الهيئة في كتاب لها على أهمية موافتها بالملاحظات التي تخص الإدارة العامة للمرور حول المشروع خلال أسبوعين، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى رفع الكفاءة الإستيعابية لشبكة الطرق للمناطق السكنية على جانب هذا الطريق ولتخفيف الإزدحام المروري على طريق الفحيحيل السريع والطرق الرئيسية الرابطة معة حيث يتم تطويره ابتداء من منطقة بيان شمالاً وعلى امتداد طريق الفحيحيل مؤدياً إلى الدائري السادس، ويقع المشروع في محافظة حولي موازياً لطريق 30 «الفحيحيل السريع» و40 «المغرب السريع» وما بين طريق الدائري الخامس والدائري السادس ويمتد من منطقة بيان حتى منطقة مشرف.

وأشارت “الطرق” إلى أن المشروع يتكون من 6 تقاطعات رئيسية تتمثل في “جسر مشاة بمنطقة مشرف”، 3 جسور علوية، إضافة إلى نفق مستحدث وتطوير دوارات تشمل “تطوير ثلاث دوارات قائمة و إضافة طرق فرعية و توسعة و حارات تخزينية عند الالتفاف u- turn”.

وبينت “الطرق” أن التقاطع الأول يتكون من “جسر إلتفاف عكسي أعلى الدائري الخامس بطول 807 م من رامب الصعود وإلى رامب الهبوط و يتكون من 2 حارة بعرض 4.25 و أكتاف على جانب الطريق بعرض 3.7 و هو يربط بين منطقة بيان و الجابرية”، مشيرة إلى أنه تم استحداث دوار بمنطقة بيان، وتطوير شارع الغوص بإضافة 2 حارة فى كل إتجاه ضمن أعمال المشروع.

وقالت “الطرق”، إن التقاطع الخامس في المشروع يشمل استحداث جسر بعرض ثلاث حارات بطول 1329 م بداية من رامب الصعود وإلى رامب الهبوط ويتكون من ثلاث حارات في كل اتجاه بعرض 3.70 مم وذلك بتقاطع شارع الغوص مع طريق خالد بن عبد العزيز وإنشاء دوار سطحي أسفل الجسر المستحدث، كما تشمل أعمال المشروع التقاطع السادس وهو له النصيب الأكبر من المشروع، حيث تم فيه استحداث جسر بطول 794 مترا بداية من الرامب الصاعد إلى الرامب الهابط ويتكون من ثلاث حارات في كل اتجاه بعرض 3.7م وأكتاف على جانب الطريق بعرض 3.0 م وهذا بتقاطع شارع الغوص مع الدائري السادس ونفق على الدائري السادس أسفل الجسر بطول 1176م بعرض أربع حارات في كل اتجاه بعرض 4.50 م وإستحداث دوار سطحي.