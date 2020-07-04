«الصحة» تعتمد توصيات لمنع انتقال «كورونا» في العيادات الخارجية

أصدرت وزارة الصحة، توصياتها لمنع العدوى في العيادات الخارجية، والتي تهدف إلى مساعدة المرافق الصحية على ضمان وجود الاحتياطات السليمة لحماية المرضى والعاملين في الرعاية الصحية من التعرض لفيروس كورونا وغيره من الإصابات الفيروسية الأخرى للجهاز التنفسي.

وتضمنت التوصيات، تقليل التعرض غير الضروري في مرافق الرعاية الصحية، من خلال تقييم أولي للمرضى الذين لديهم حمى وغيرها من الأعراض الحادة عبر التواصل معهم عن طريق الهاتف أو الرسائل النصية أو الفيديو حيثما أمكن.

وشملت التوصيات نصح المراجعين الذين لديهم أعراض كوفيد-19 و الذين يحتاجون الى تقييم شخصي بالالتزام الاحتياطات الضرورية عند الوصول الى منطقة العيادات الخارجية.

وألزمت التوصيات كل من يدخل المرفق وضع غطاء للوجه او كمام ، للحد من انتقال العدوى، فضلا عن انه قد يكون حاملا للعدوى حتى من دون اعراض.