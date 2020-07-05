سمو الأمير يهنئ رئيس جمهورية فنزويلا بالعيد الوطني

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.