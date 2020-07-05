«بلدية» الأحمدي: تحرير 16 مخالفة تراخيص.. بقيمة تجاوزت 3 مليون دينار

فرضت بلدية الكويت غرامات ومخالفات مالية بلغت ثلاثة مليون و400 ألف دينار كويتي على بعض الشركات الغير ملتزمة بتجديد التراخيص بشأن انشطتها المقامة على املاك الدولة .

واوضحت ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة السلامة في فرع بلدية الأحمدي بتفيذ عدة جولات ميدانية على عدد من الشركات في المنطقة الجنوبية للتأكد من وجود الترخيص وسريان رخصة السلامة وترخيص التشوين لاقامة النشاط على املاك الدولة .

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة السلامة بفرع بلدية محافظة الأحمدي م.الحميدي المطيري بإن الجولات التى نفذها المفتشين أسفرت عن تحرير 16 مخالفة بقيمة 3 مليون و 400 ألف دينار لعدم وجود ترخيص و إنتهاء تراخيص التشوين الخاص لبعض تلك الشركات وقيامها باستغلال أراضى تابعة لأملاك الدولة .

وأكد م. المطيري على أن الحملات مستمرة ومكثفة لرصد جميع المخالفات وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقها على الفور بناء على توجيهات الادارة العليا في البلدية بتكثيف الحملات والتأكد من كافة التراخيص الممنوحة سواء تراخيص السلامة أو التشوين.

ودعى المطيري أصحاب الشركات الالتزام بكافة اللوائح والانظمة التى سنتها البلدية والاسراع في إتباع الإجراءات اللازمة لإستخراج كافة التراخيص المتعلقة بهذا الخصوص تجنبا للمخالفة والغرامة.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmunبمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .