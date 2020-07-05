سمو الأمير لمجلس أمناء «نزاهة»: الحزم بتطبيق القانون ومحاربة الفساد والتصدي للحملات الظالمة ضد بلدنا

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف صباح اليوم سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر السيف صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

واستقبل سموه حفظه الله بقصر السيف صباح اليوم سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر السيف صباح اليوم وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقبل سموه رعاه الله سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث قدم لسموه رعاه الله رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد عبدالعزيز عبداللطيف الإبراهيم ونائب الرئيس نواف عبدالله المهمل والأعضاء كلا من خالد عبدالرزاق الخالد ود. مشاعل عبدالعزيز الهاجري والمستشار حسام سيد علي بهبهاني ونواف عبدالله البدر وعبدالعزيز منصور المنصور لأداء اليمين القانونية أمام سموه حفظه الله بمناسبة تسلمهم مهام مناصبهم الجديدة.

وفيما يلي نص كلمة سمو أمير البلاد خلال الاستقبال:

“بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة رئيس وأعضاء مجلس الهيئة العامة لمكافحة الفساد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرني أن أرحب بكم وأهنئكم باختياركم لمجلس أمناء الهيئة العامة لمكافحة الفساد راجيا لكم كل التوفيق والسداد معربا عن خالص الشكر والتقدير لإخوانكم رئيس وأمناء الهيئة السابقين وها أنتم تستكملون المسيرة بتحميلكم هذه المسؤولية الجسيمة وهذه الأمانة العظيمة التي أنيطت بكم والتي أنتم أهل لها.

لقد تابعنا بأسف مؤلم ما يبث في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من إساءات بالغة واتهامات بغير دليل لبلدنا العزيز وإظهاره كأنه صار مرتعا للفساد وملاذا له وأنه قد استشرى بين الكويتيين مما أضر ومس بكرامة المواطن وأساء لمكانة الكويت.

إن عليكم مسؤولية كبيرة للتصدي لهذي الحملة الظالمة والادعاءات الباطلة وذلك بمضاعفة جهودكم والقيام بمهامكم بكل تفان ومهنية وشفافية واضعين نصب أعينكم الحزم في تطبيق القانون بالعدل والمساواة وتعزيز دور الهيئة في محاربة الفساد بكافة أشكاله والكشف عنه وإحالة كل من يثبت عليه تهمة شبهة فساد إلى القضاء دون تردد فوطننا الكويت ولله الحمد دولة مؤسسات ودستور يكفل للجميع حق اللجوء للقضاء في مواجهة شبهات الفساد أو التجاوز والتطاول على المال العام وإننا نفخر بأن لدينا قضاء عادل مشهود له بالنزاهة ومحل إشادة واعتزاز الجميع كما أوجه عنايتكم إلى تشجيع وتفعيل وتعاون ومشاركة مؤسسات وهيئات المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد وتوعية المواطنين إلى ضرورة وأهمية دورهم الإيجابي بمكافحة الفساد بكشفه والإبلاغ عنه.

نسأل الله تعالى أن يعينكم ويأخذ بأيديكم لما فيه خير الوطن الغالي ورفعته.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

وحضر أداء اليمين القانونية وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار الدكتور فهد محمد محسن العفاسي.