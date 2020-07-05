«الصحة» تحدد برتوكولاً للحالات التي تستدعي دخول المستشفيات

بناءً على الخطة المرحلية لمواجهة مرض “كوفيد 19” واستكمالاً للإنتقال التدريجي لآليات العمل في الأقسام الطبية بالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وضعت وزارة الصحة برتوكولاً يتضمن التسلسل الضروري إتباعه للحالات التي تستدعى دخول المستشفى لأي من الأسباب الطارئة لأجنحة المستشفيات والمراكز التخصصية مع ضرورة الإبقاء على كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الحد من مرض “كوفيد 19”.

وجاء هذا التسلسل انطلاقا من حرص الوزارة على حسن تقديم الخدمات الصحية ونظرا للوضع الصحي الوبائي والتداعيات على انتشار فيروس كورونا المستجد وتضافر جهود كافة الجهات والأفراد لمجابهة هذا الفيروس والحد من آثاره.