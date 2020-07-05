«التطبيقي»: الملتقى الإلكتروني الثاني لـ«التربية الأساسية».. الأربعاء المقبل

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إقامة الملتقى العلمي الالكتروني الثاني لكلية التربية الاساسية بعنوان «وباء كورونا واثاره التاريخية والبيئية والاجتماعية على دول مجلس التعاون الخليجي» يوم الاربعاء المقبل.

وقال عميد الكلية الدكتور فريح العنزي في تصريح صحفي اليوم الاحد ان اقامة الملتقى تأتي انطلاقا من دور الكلية في التعامل مع تداعيات وتحديات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وآثارها التاريخية والبيئية والاجتماعية.

وأوضح العنزي أن الملتقى الذي يقام برعاية مدير عام الهيئة الدكتور علي المضف يعد مظهرا جليا على حيوية الكلية ومواكبتها للتطورات المتلاحقة مبينا ان الابحاث المقدمة سوف تسلط الضوء على الحلول والعلاج وتضع توصيات قيمة تفيد المنظومة البيئية والاجتماعية بدولة الكويت.

وذكر انه سوف يشارك في الملتقى أساتذة من قسم الدراسات الاجتماعية ونخبة من الأكاديميين من دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن جانبه قال رئيس قسم الدراسات الاجتماعية الدكتور نايف الدوسري في تصريح مماثل أن الملتقى يهدف للنهوض بالفرد والمجتمع من خلال دراسة الآثار المتربة على هذه الجائحة.

واشار الدوسري الى ان الملتقى سوف يناقش عدة محاور منها تاريخ الأوبئة في دول مجلس التعاون الخليجي والآثار البيئية والاجتماعية لجائحة كورونا عليها.

وأكد مشاركة كوكبة متميزة من أساتذة القسم الأكفاء من خلال أطروحاتهم العلمية وما عكفوا على إنجازه وتحقيقه مثمنا جهود القائمين على هذا الملتقى العلمي.