«الإطفاء»: تشغيل نظام حجز مواعيد المراجعين والموظفين

صرح مدير ادارة نظم المعلومات بالإدارة العامة للإطفاء العميد محمد القحطاني اليوم الأحد، البدء بتشغيل نظام حجز مواعيد المراجعين والموظفين للإدارة العامة للإطفاء، وذلك عن طريق المنصة المركزية لإدارة المواعيد الحكومية «منصة متى».

وأوضح العميد القحطاني، أنه بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وتعليمات مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد بسرعة انجاز الربط مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وبناء على قرار مجلس الوزراء للتسهيل على المراجعين في جميع الجهات الحكومية ، قامت “الإطفاء” بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات باتخاذ الاجراءات السريعة لاتمام الربط مع المنصة والآن بالإمكان حجز المواعيد ابتداء من اليوم الأحد، واستقبال المراجعين من صباح يوم غد الاثنين خلال فترة العمل الرسمية.

وفي الختام، شكر العميد محمد القحطاني جميع العاملين في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات على تعاونهم اللامحدود في سرعة الانتهاء من ربط الإدارة العامة للإطفاء وعرض خدماتها في المنصة.