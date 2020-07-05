وزير البلدية: إطلاق خدمة السجل العام إلكترونيا لتقديم الكتب والمراسلات «أونلاين»

أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم اليوم الأحد إطلاق بلدية الكويت خدمة السجل العام إلكترونيا عبر موقعها الرسمي بهدف تمكين الأفراد والشركات تقديم الكتب والمراسلات «أونلاين» دون حاجة للحضور شخصيا تسهيلا على المواطنين والمقيمين.

وقال الوزير الجاسم، إن اطلاق هذه الخدمة جاء حرصا من بلدية الكويت على تطوير الخدمات الإلكترونية للمراجعين وسعيا منها إلى تطوير جميع الخدمات والمعاملات وتقديم الحلول الرقمية الحديثة لتطوير سير العمل ولتقديم خدمات متميزة بهدف التسهيل على المواطن والمقيم.

وأوضح أن هناك عدة خطوات على المراجع القيام بها للاستفادة من هذه الخدمة أولها دخول موقع البلدية «www.baladia.gov.kw» ثم الضغط على رابط «الخدمات الإلكترونية» ثم «نظام السجل العام» ولتسجيل من خلال تعبئة البيانات الرئيسية لمستخدم الخدمة للمرة الأولى.

واشار الى ان على المراجع ان يقوم بعد ذلك بتعبئة البيانات المتعلقة بالكتاب أو المراسلة «العنوان والوصف و المرفقات» وإرسالها للسجل العام في بلدية الكويت على أن يتم لاحقا إرسال رسالة نصية للمراجع بالموافقة أو رفض الطلب وكذلك في حال وجود نقص لاستكمال المتطلبات المرفقات موضحا أنه يمكن للمراجع التواصل مع البلدية عبر رقم الواتساب «24727732» للاستفسار أو للمساعدة.

وأكد الوزير الجاسم أن هذه الخدمة الجديدة سوف تساهم في تقليل الاعتماد على الحضور الشخصي للمراجع إذ ستتم المراسلات والخطابات وغيرها «أونلاين» بتطبيق الحلول الحديثة في هذا القطاع المهم.

وأفاد أنه سيتم خلال فترة قليلة قادمة إضافة خدمات جديدة للبلدية تتعلق بمتابعة المعاملات عن طريق الخدمات الإلكترونية «أونلاين» دون الحاجة إلى مراجعة البلدية.

وأكد حرصه على تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية لتصبح جميع الخدمات التي تقدمها عن بعد توفيرا للوقت والجهد وحرصا على تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين.