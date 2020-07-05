«كيمز»: إجراء المقابلات الشخصية للأطباء المتقدمين لبرامج البورد الكويتي.. 12 و13 يوليو الجاري

أعلن الأمين العام لمعهد الكويت للإختصاصات الطبية «كيمز» د. فواز الرفاعي، أن مراقبة الدراسات العليا بصدد إجراء المقابلات الشخصية للأطباء الكويتيين المتقدمين لبرامج البورد الكويتي الشاغرة «2 option» للعام الأكاديمي 2020/2021 خلال الفترة من تاريخ 12-13 يوليو 2020 مع الأخذ بالاعتبار كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، حيث تم إرسال رسالة إلكترونية للأطباء المتقدمين بالتفاصيل التي تفيد بالمكان والتاريخ والوقت المحدد للمقابلة الشخصية.

وأكد الأمين العام على ضرورة تأكد جميع الأطباء المتقدمين من موعد المقابلة الشخصية، وفي حال عدم إستلام الموعد المحدد للمقابلة الشخصية عن طريق البريد الإلكتروني، يرجى مراجعة مراقبة الدراسات العليا في المعهد – الدور التاسع خلال أوقات العمل الرسمية أو التواصل برسالة نصية عبر تطبيق الوتس أب على الرقم 22411096.