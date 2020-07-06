«البلدية»: الكشف على 10671 محل وتحرير 917 مخالفة.. يونيو الماضي

كشفت البلدية النقاب في احصائية صادرة لها عن الأعمال التي قامت بها الأجهزة الرقابية خلال شهر يونيو الماضي على كافة الأصعدة في إطار الجهود المبذولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد تنفيذا للقرارات التي اصدرها مجلس الوزراء الموقر وقرارات وزارة الصحة ، مشيرة إلى غسيل وتعقيم 456024 حاوية مختلفة الأحجام وسلال ، تحرير 917 مخالفة و توجيه 2473 انذارا وتعهدا بعد الكشف على 10671 محلا.

وأشارت إلى رفع 725 سيارة مهمله ووضع 479 ملصقا على سيارات مهملة تشوه المنظر العام .

وذكرت البلدية أن الأجهزة الرقابية من خلال جولاتها الميدانية على مختلف الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية والمحلات بالمحافظات لمتابعة مدى الإلتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الموقر والقرارات الوزارية وقرارات مدير عان البلدية قامت بإغلاق 112 محلا لعدم الإلتزام بالإشتراطات الصحية ولكونها تشكل خطر داهم على الجمهور.

ولفتت إلى تحرير 78 مخالفة لباعه جائلين، واصدار 133 كتاب انهاء اشراف، توجيه 23 تنبيها يتعلق بإجراءات السلامة ، اصدار 6 تراخيص هندسية ، توجيه كتب لوزارة الكهرباء والماء لايصال التيار الكهربائي لـــ29 عقار فضلا عن تحرير 21 تقرير ميداني.