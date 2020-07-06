«هيئة ذوي الإعاقة»: تمديد صلاحية الشهادات المنتهية في 2020.. لمدة سنة

أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تمديد جميع شهادات الإعاقة المنتهية في 2020، لمدة سنة كاملة تبدأ من تاريخ الإنتهاء الفعلي للشهادة.

وبينت الهيئة، أن القرار لا يشمل بعض الاعاقات التطورية، لاسيما الحالات التي يتوجب تحديد اعاقاتها وذلك لتوجيهها للمدارس المناسبة، موضحة أن هذه الحالات تم تمديدها فترات أقل.

وأشارت الهيئة إلى إطلاق رابط إلكتروني لتمكين المكلفين بالرعاية بطلب ارسال شهادات المكلف وشهادات تخفيف العمل، إن وجدت، الممددة إلى جهات عملهم مباشرة من قبل الهيئة دون الحاجة لمراجعة صاحب للهيئة وذلك عبر الرابط http://www.pada.gov.kw/eServices.aspx

وشددت على أن هذه الخطوة تأتي لايمان الهيئة بأهمية تفعيل التكنولوجيا والربط مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهل على المعاقين انجاز معاملاتهم، لاسيما في ظل الأزمة الراهنة، تنفيذا لتعميم ديوان الخدمة المدنية الذي قضى بصلاحية كل جهة حكومية بإعفاء كل أو بعض الموظفين الذين تتوافر فيهم شروط تخفيض ساعات العمل بسبب رعاية معاق.