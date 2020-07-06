«الصيادين»: قرار «البيئة» بشأن استيراد «القراقير».. تعجيزي

اعتبر رئيس اتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان قرارات الهيئة العامة للبيئة بشأن وضع مواصفات لاستيراد سفن الصيد تعجيزية، قائلاً إن وقف استيراد القراقير المستخدمة حالياً من شأنها القضاء على مهنة الصيد في الكويت وهجرة الصيادين.

وذكر الصويان في تصريح صحفي أن المواصفات التي وضعتها هيئة البيئة في قراراها الجديد بشأن استيراد الكوفة والقرقور تفتقر الى الجانب العلمى وغير موجودة في دول الخليج وفي كل بلدان العالم، مطالباً هيئة البيئة وهيئة الزراعة بتعديل المواصفات المطلوبة او تزويد اصحاب رخص الصيد باسم البلد المنتجة للنوع المحدد.

ولفت الصويان إلى أن جميع دول الخليج تستخدم القرقور الاماراتي وجميع المصانع الموجوده تخضع تحت إشراف رقابة شديدة من الجهات المعنية.

حيث أن البيئة سبق وطلبت من الثروة السمكية وضع شروط للقرقور صديق البيئة وتم الالتزام بها من الصيادين .

وقال الصويان إن الاتحاد يخلي مسؤوليته الكاملة عن عدم توفير الأمن الغذائي من الاسماك والربيان بالشكل الواجب توفره ويحمل ” البيئة ” المسؤلية الكاملة إذا لم تعدل المواصفات في القرار الصادر.