«التطبيقي»: بدء مرحلة الدراسة التجريبية إلكترونيا.. 19 الجاري

أعلن مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور علي المضف اليوم الاثنين بدء مرحلة الدراسة التجريبية بكليات ومعاهد الهيئة إلكترونيا في 19 يوليو الجاري.

وقال المضف في تصريح صحفي ان انطلاق الدراسة إلكترونيا يعد تمهيدا لانطلاق الدراسة الفعلية للعام الدراسي والتدريبي 2019/2020 في يوم الأحد 9 أغسطس المقبل.

واوضح أن مرحلة الدراسة التجريبية ستنطلق بمشاركة أركان العملية التعليمية كافة من أعضاء هيئتي التدريس والتدريب والطلبة عبر استخدام منصات التعليم الإلكتروني وبرمجيات التواصل الحديثة المعتمدة.

وأكد حرص الهيئة على مصلحة الطلبة لمواصلة العملية التعليمية وضمان حقهم في التعليم خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأشار إلى استعدادات الهيئة المبكرة لخوض غمار التعليم الإلكتروني ومواكبة النظم التعليمية الحديثة حيث قامت بعمل دورات للتعليم عن بعد لكافة منسوبيها ليكون التعليم الإلكتروني مكملا للتعليم التقليدي.

ودعا طلبة الهيئة الى المشاركة الجادة والفاعلة خلال المرحلة التجريبية من الدراسة التي تعد تأهيلا وتدريبا لمرحلة الدراسة الفعلية.