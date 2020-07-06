وزير الصحة يكرم بورحمه لنيله جائزة «الصحة العالمية» لمكافحة التدخين

كرم وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أمين سر مجلس ادارة الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان والأمين العام للاتحاد الخليجي لمكافحة التدخين أنور بورحمة لحصوله على جائزة منظمة الصحة العالمية في مجال مكافحة التدخين.

وقالت «الصحة» في بيان صحفي اليوم الاثنين ان هذه الجائزة تمنحها منظمة الصحة العالمية سنويا بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين الذي يصادف في 31 من مايو.

واضافت ان بورحمة هو ايضا عضو اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين في وزارة الصحة وعضو اتحاد التحالف الدولي للاتفاقية الاطارية ولديه العديد من الانجازات منها تأليف كتيبات وقصص للتوعية بمضار التدخين.

واشارت الى أنه صمم 9 «فلاشات» توعوية عرضها تلفزيون الكويت وشاشات العرض داخل الجمعيات التعاونية اضافة الى 25 «فلاشا» إذاعيا توعويا بالتعاون مع وزارة الإعلام وقدم أول مسرحية للتوعية باضرار التدخين عام 2015 بالتعاون مع نخبة من الفنانين الكبار من بينهم داود حسين ومحمد الحملي.