«الداخلية»: استقبال المراجعين لمن يحمل «الباركود» فقط بجميع الإدارات الخدمية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن المنصات الرقمية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لحجز المواعيد المسبقة الخاصة بمعاملات المراجعين الراغبين في إنهاء معاملاتهم قد استقبلت 18091 مراجعاً خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن حرص المؤسسة الأمنية على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتطبيقا للإرشادات الصحية الصادرة من الهيئات والمؤسسات الطبية فيما يخص تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمام الواقي.

وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالجميع الالتزام بالمواعيد مسبقة الحجز عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية “www.moi.gov.kw” والاحتفاظ بـ”الباركود” الخاص بالمعاملة لإبرازه عند الطلب تسهيل لسرعة إنجاز المعاملات حيث لن يسمح بدخول أي مراجع لا يحمل موعدا مسبقا.