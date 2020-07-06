أمانة «البلدي» بدأت في استقبال موظفيها.. 30% كحد أقصى

صرح الأمين العام للمجلس البلدي بدر الرفاعي أنه بناء على القرارات الصادرة من مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية بشأن اتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة للعودة التدريجية للعمل للموظفين فقد قامت الأمانة العامة للمجلس البلدي بوضع خطة لعودة الموظفين لمقرات العمل تدريجياً، وبدأت استقبال الموظفين للعمل بنسبة 30% كحد أقصى وفقاً لاحتياجات العمل.

وأوضح الرفاعي أن الأمانة العامة للمجلس البلدي حرصت على اتباع التدابير والاجراءات الاحترازية اللازمة وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في المكاتب وفي جميع المراسلات وتعاملات الموظفين خلال تواجدهم في مبنى المجلس البلدي والحرص على ضرورة التزام الموظفين بالتعليمات الصحية الوقائية وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي ولبس الكمام حرصا على سلامة الجميع، مشيرا الى انه لن يتم استقبال الجمهور والمراجعين في المرحلة الحالية الى حين صدور قرار بذلك.