«الصحة»: 703 إصابات جديدة بـ«كوفيد 19».. وتسجيل 5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 703 إصابات جديدة بمرض كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 50644 فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 373 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال703 السابقة تضمنت 463 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 86ر65 في المئة و240 حالة لغير الكويتيين بنسبة 14ر34 في المئة.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاءوا بواقع «209 بمنطقة الاحمدي الصحية» و«180 بمنطقةالجهراء الصحية» و«131 بمنطقة الفروانية الصحية» و«115 بمنطقة حولي الصحية» و«68 بمنطقةالعاصمة الصحية».

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الاصابة بالفيروس ذكر أنها جاءت بواقع «40 بمنطقة سعدالعبدالله» و«32 بمنطقة جابر العلي» و«24 بمنطقة جليب الشيوخ» و«24 بمنطقة صباح السالم» و«24 بمنطقة الواحة» و«23 بمنطقة السالمية».

وعن آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 152 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد 19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9270 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية 139 شخصا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وبين السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 3351 مسحة مشيرا إلى أن مجموع الفحوصات بلغ 409335.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجيةالتباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 538 إصابة من مرض «كوفيد 19» في ال24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من المرض في دولة الكويت إلى 41001.