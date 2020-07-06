«الهلال الأحمر»: ندعم جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا

– 45500 كمام تبرعا من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمجمع دور الرعاية

أكد رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير اليوم الاثنين دعم الجمعية لجهود الدولة الرسمية والمدنية لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

جاء ذلك في تصريح للساير لوكالة الأنباء الكويتية عقب تسليم الوكيل المساعد لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية مسلم السبيعي 45500 كمام تبرعا من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمجمع دور الرعاية الاجتماعية.

وأضاف أن الجمعية تولي اهتماما كبيرا لنزلاء دور الرعاية من ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين وكذلك توفير كافةالمستلزمات الصحية للمحافظة على صحتهم.

وذكر أن مبادرات الجمعية تعكس حرصها على تعزيز مكانتها كجزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي الكويتي موضحا أن الجمعية دعمت العديد من مؤسسات الدولة بالمستلزمات الصحية من كمامات ومعقمات وقفازات.

وبين أن هذا الظرف الطارئ يتطلب تضافر جهود المؤسسات الرسمية والأهلية والعمل معا على توفير الاحتياجات والمستلزمات والبرامج الداعمة لجهود مكافحة الوباء.

ومن جانبه قال الوكيل المساعد لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية مسلم السبيعي في تصريح مماثل ل إن الهلال الأحمرالكويتي يقوم بمجهودات كبيرة في مجال العمل الإنساني والإغاثي ليس فقط على المستوى المحلي أو الإقليمي بل في أماكن كثيرة من دول العالم.

وأعرب السبيعي عن بالغ شكره وتقديره للتبرع السخي من قبل الهلال الأحمر الكويتي وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمجمع دور الرعاية الاجتماعية خدمة للنزلاء والموظفين.

ونوه بالدور الرئيسي للجمعية في خدمة نزلاء دور الرعاية مؤكدا أهمية التعاون لا سيما في الوضع الراهن لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

واشار الى اتخاذ دور الرعاية الاجتماعية كافة الاجراءات الوقائية لتعزيز مكافحة هذا الوباء في هذه الدور حماية للنزلاء والموظفين.