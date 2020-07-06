سمو الأمير يعزي امبراطور اليابان بضحايا الفيضانات في جزيرة كيوشو

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقيتي تعزية إلى جلالة الأمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان وإلى شينزو آبي رئيس وزراء اليابان أعرب فيهما سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لهما وللشعب الياباني الصديق بضحايا الأمطار الغزيرة والفياضانات في جزيرة كيوشو جنوبي غرب اليابان راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيتي تعزية إلى جلالة الأمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان وإلى شينزو آبي رئيس وزراء اليابان ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لهما وللشعب الياباني الصديق بضحايا الأمطار الغزيرة والفياضانات في جزيرة كيوشو جنوبي غرب اليابان متمنيا سموه للمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية مماثلة.