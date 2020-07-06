بنك الطعام يطلق حملة «تكاتف» لدعم الأسر المتعففة

أطلق البنك الكويتي للطعام والإغاثة اليوم الاثنين حملة «تكاتف» لدعم الأسر المتعففة والمتضررة والمتأثرين بتداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في جميع مناطق البلاد ما يعزز الأمان المجتمعي.

وقال نائب رئيس البنك مشعل الأنصاري في تصريح صحفي إن البنك وضع خطة منظمة لتنفيذ حملة «تكاتف» التي ستكون من أضخم الحملات الخيرية في البلاد مبينا أن الحملة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والاجتماعي والأمن الصحي المعيشي ما يسهم في تعزيز روح التكافل والتعاون في المجتمع.

وأكد الانصاري مساندة البنك للجهود الحكومية في مواجهة كورونا المستجد منذ إجلاء الكويتيين من الخارج واستقبالهم في المطار وتوفير سبل الوقاية ومواد التعقيم حتى توفير السلال الغذائية للمتضررين في مناطق العزل الشامل والمياه والوجبات الجاهزة والسلات الوقائية لأكثر من سبعة آلاف أسرة بمختلف محافظات البلاد.

وذكر أن البنك مستمر في تقديم المعونات للمحتاجين من الأسر المتعففة والأرامل والأيتام والمرضى والمتضررين بالتعاون مع عدد من المتطوعين.