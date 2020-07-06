السفيرة الأميركية: تجديد التأشيرات «أونلاين» لمن تنطبق عليهم الشروط

جددت السفيرة الأميركية لدى البلاد ألينا رومانوسكي تأكيدها استمرار العمل بوقف المقابلات الشخصية وعدم استقبال المراجعين، لافتة إلى إمكانية تجديد التأشيرات الكترونياً «أونلاين» لمن تنطبق عليهم الشروط والأحكام.

وقالت السفيرة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ” على الرغم من عدم استقبال السفارة المراجعين واستمرار وقف المقابلات الشخصية في القسم القنصلي، يمكننا تجديد التأشيرات الكترونياً «اونلاين» لمن تنطبق عليه الشروط، يمكنكم إيجاد مزيد من المعلومات على الموقع: https://www.ustraveldocs.com/”.