سمو الأمير يهنئ الرئيس المنتخب لجمهورية الدومينيكان

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى لويس أبي نادر الرئيس المنتخب لجمهورية الدومينيكان عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الدومينيكان الصديقة متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى لويس أبي نادر الرئيس المنتخب لجمهورية الدومينيكان ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية الدومينيكان متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.