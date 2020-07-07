المنفوحي: فريق هندسي لإستقبال طلبات إصدار تراخيص البناء لمدينة «المطلاع»

أعلن مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي إستعداد البلدية للبدء في إستصدار التراخيص الهندسية الخاصة بالقسائم السكنية في مشروع مدينة المطلاع السكنية بعد الإنتهاء من خدمات البنية التحتيه وإستكمال جميع الخدمات.

وأوضح المنفوحي في كتاب لمدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن البدء في إصدار التراخيص الهندسية للمباني الكائنة في المدينة السكنية إنه جرى تشكيل فريق من المهندسين لإستقبال طلبات إصدار تراخيص البناء ، مشيرا إلى موافقة البلدية على إستصدار التراخيص الهندسية للبناء شريطة الإنتهاء من استكمال جميع خدمات البنيه التحتيه التي تتضمن التغذية بالمياه العذبة والصرف الصحي الدائمين وربط المشروع على بحيرات الأمطار للحماية من السيول فضلا عن إستكمال الأخذ بالملاحظات المقدمة من إدارة المساحة في البلدية.

وأكد المنفوحي أن البلدية حريصة على إزالة جميع المعوقات أمام المشروع وملتزمة بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الصدد، لا سيما وأن القضية الإسكانية تعتبر من القضايا الهامة.