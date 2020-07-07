وزير الخارجية يستقبل عددا من السفراء.. بمناسبة انتهاء فترة عملهم بالكويت

استقبل وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الثلاثاء في ديوان عام وزارة الخارجية سفير الجمهورية التونسية الشقيقة أحمد بن صغير بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة الكويت.

وأشاد الوزير خلال اللقاء بجهود السفير التونسي خلال فترة عمله في البلاد واسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز أواصر العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

كما استقبل الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة أس أم أبوالكلام بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة الكويت.

وأشاد الوزير خلال اللقاء بجهود سفير بنغلاديش خلال فترة عمله لدى البلاد واسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز أواصر العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

واستقبل وزير الخارجية سفير مملكة بلجيكا الصديقة بيت هيربوت بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة الكويت.

وأشاد خلال اللقاء بجهود السفير هيربوت خلال فترة عمله في البلاد وإسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز أواصر العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

كما استقبل سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة غربا محمد غاجام بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة الكويت.

وأشاد الوزير خلال اللقاء بجهود السفير غاجام خلال فترة عمله لدى البلاد وإسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز أواصر العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

واستقبل سفير جمهورية الهند الصديقة ك.جيفا ساغار بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة الكويت.

وأشاد الوزير خلال اللقاء بجهود السفير ساغار خلال فترة عمله لدى البلاد وإسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز أواصر العلاقات المتينة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاءات مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني.