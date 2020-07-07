10 آلاف مراجع لوحدة الغدد الصماء في «الصباح» منذ بداية 2020

كشف رئيس وحدة الغدد الصماء في مستشفى الصباح د. عادل رضا، أن إجمالي المرضى المراجعين للوحدة منذ بداية العام وحتى شهر يوليو الجاري تجاوز 10 آلاف مريض.

وقال رضا في تصريح صحافي، إن المختبرات وغرف سحب الدم والفحوصات الخاصة بالهرمونات قد استقبلت كذلك أكثر من 3 آلاف حالة حتى اليوم.

وأعلن رضا عن خطة مستقبلية لتطوير الأداء الطبي في الوحدة بما يتوافق ويتطابق مع معايير الجودة الصحية المتبعة دوليا.

وأشاد د. عادل رضا بجهود وزارة الصحة في تذليل العقبات والصعوبات الخاصة بسير العمل.

ودعا رضا إلى ضرورة تناول علاج تعويضي لنقص “فيتامين د” لتقوية جهاز مناعة الجسم، مشددا على أهمية عدم الاستماع للإشاعات واللجوء إلى الجهاز الطبي المختص للتأكد من صحة المعلومات الطبية المتداولة.