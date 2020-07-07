وزير الخارجية يبحث مع الأذينة الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في الكويت

استقبل وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح في ديوان عام وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء وبحضور نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سالم مثيب الأذينة.

وقالت «الخارجية» في بيان صحفي ان الأذينة قدم خلال الاجتماع استعراضا شاملا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في دولة الكويت والبرامج التنفيذية التي تم إنجازها والمقاييس العالمية التي يتم تطبيقها في هذا الإطار علاوة على الخطط المستقبلية لحفظ وتعزيز حماية الحدود الإلكترونية للدولة.

وافادت ان الاجتماع تناول الخطوات التي تتخذها دولة الكويت نحو تأهيل الكوادر البشرية المهنية التي سيتم تدريبها وتعزيز قدراتها في هذا القطاع الهام والخدمات المساندة التي تقدمها الهيئة لكافة الجهات الحكومية والمؤسسات والقطاعات الحيوية في الدولة نحو حفظ أمن معلوماتها وبياناتها الإلكترونية والرقمية وتحسين أدائها بالشكل الأمثل الذي يتواكب مع أحدث التقنيات التكنولوجية المتقدمة في هذا المجال.

حضر الاجتماع مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا المستشار محمد حياتي وعدد من كبار مسؤولي الوزارة.