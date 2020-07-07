وكيل «الحرس الوطني»: تفعيل بروتوكول التعاون مع «الإطفاء» بما يعود بالنفع على الجانبين

– المكراد: التعاون والتكامل مع الجهات العسكرية ووزارات الدولة في الأزمات والكوارث

قام وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي، يرافقه المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح شجاع فالح بزيارة إلى الإدارة العامة للإطفاء، حيث كان في استقبالهم المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد راكان المكراد، ونائب المدير العام لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص ومدير ادارة العلاقات العامة العميد خليل الأمير.

وقد استمع وكيل الحرس الوطني إلى إيجاز في مركز العمليات عن الادارة العامة للإطفاء ومهامها وما تقوم به من دور حيوي في الأزمات والحوادث، ثم نقل للفريق المكراد وقيادات الإدارة العامة للإطفاء تحيات وتقدير القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة بسمو الشيخ سالم العلي الصباح، رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، على جهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم بكل تفان وإخلاص، مؤكداً أن قيادة الحرس الوطني تحرص دائماً على تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مع الإدارة العامة للإطفاء، بما يعود بالنفع على الجانبين.

وثمن الفريق الرفاعي الجهود الجبارة التي يقوم بها رجال الإطفاء بالتعاون مع إخوانهم في الجهات العسكرية والمدنية في مختلف الظروف والأوقات سواء في مكافحة الحرائق، أو دعم وإسناد أجهزة الدولة، وهو ما بدا جلياً خلال الأزمة الصحية التي تعرضت لها البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد « كوفيد – 19» وقيامهم بتوصيل الأدوية إلى منازل المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى سيطرتهم على الحريق الضخم الذي اندلع مؤخرا في مستودع الأخشاب بمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات في منطقة غرب ميناء عبدالله، مما جسد التكامل والتعاون المشترك، وساهم في تقليل حجم الخسائر بشكل كبير، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

من جهته، رحب المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد بوكيل الحرس الوطني، والوفد المرافق له، وأشاد بالتنسيق الأمني المتميز بين المؤسسات العسكرية وبقية الجهات المدنية الذي عكس روح التعاون بشكل عملي تطبيقاً للإجراءات الفعلية التي تم تطبيقها في تمرين شامل السنوي الذي تقيمه الإدارة العامة للإطفاء، بمشاركة وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الحرس الوطني.