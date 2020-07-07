«التطبيقي» تنظم غدا مؤتمر «المرأة في مجال علم البيانات»

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن تنظيم مؤتمر «المرأة في علم البيانات» عبر تقنية الاتصال المرئي يوم غد الأربعاء بالتعاون والشراكة مع جامعة «ستانفورد» الأمريكية.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية المدير العام للهيئة الدكتور علي المضف يسلط الضوء على الاستخدامات المبتكرة والناجحة لعلم البيانات وتطبيقاته كما يعد فرصة للاطلاع على أحدث الأبحاث والتطبيقات في مجال علم البيانات.

وأضافت أن المؤتمر يستضيف عددا من المتحدثات المتخصصات من الجهات الحكومية والخاصة لمناقشة عدة مشاريع وتطبيقات منها البيانات الصحية وأهميتها في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأوضحت أن التسجيل في المؤتمر متاح للراغبين والمهتمين بمجال علم البيانات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

ويعقد المؤتمر تحت إشراف نائب المدير العام لشؤون التدريب بالهيئة طارق العميري بمشاركة مجموعة من سفيرات ملتقى النساء في مجال علم البيانات العالمي من جامعة ستانفورد المهندسة أسيل المسعد والمهندسة معصومة بوشهري إضافة إلى نخبة من أعضاء الهيئة التدريبية في الهيئة.