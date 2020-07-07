وزير الداخلية استقبل وكيل أول عبد المحسن العجمي: رجال الأمن المتميزون يحظون بتقدير واهتمام المؤسسة الأمنية

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر وزارة الداخلية بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ ومدير إدارة مرور محافظة مبارك الكبير العميد ابراهيم الجلال، وكيل أول عبد المحسن العجمي من مرتبات «قطاع المرور والعمليات»، وذلك بعد تماثله للشفاء وعودته للعمل بعد تعرضه في وقت سابق لحادث أثناء القيام بمهام عمله.

‎وفي كلمة للصالح ثمن خلالها الجهود التي قام بها ويقظته وتفانيه في أداء واجبه المكلف به، مؤكداً على أن رجال الأمن المتميزين يحظون بكل تقدير واهتمام من قبل المؤسسة الأمنية.

‎من جانبه تقدم العجمي بالشكر للقيادات العليا بوزارة الداخلية على اهتمامهم الدائم وحرصهم على سلامة وصحة أبناء المؤسسة الأمنية.