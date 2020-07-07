وزير الداخلية يشهد تخريج ضابطين من جامعة «نورثن اريزونا»

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، في مكتبه بمقر وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام، ومدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية اللواء ناصر بورسلي، ومساعده العميد علي جاسم الوهيب، ضابطين برتبة ملازم وذلك لأداء القسم أمامه، حيث تلى القرارات الوزارية رقم «463- 457» لسنة 2020 والخاصة بالتعيين والقسم آمر كتيبة شؤون الطلبة في كلية الشرطة العقيد فيصل عبدالنبي حجي وآمر ركن متابعة الطلبة المبتعثين في كلية الشرطة المقدم حسن بوعباس.

وقدم الصالح بهذه المناسبة التهنئة إلى الخريجين من جامعة نورثن اريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية تخصص هندسة كهربائية والانضمام إلى زملائهم في ميدان العمل، وطالبهم بالتحلي بالالتزام والانضباط وتحمل المسئولية والانخراط مع زملائهم في العمل الأمني ليصبحوا مثالا يحتذى به داخل المؤسسة الأمنية.