سفيرنا لدى تركيا يتسلم كتاب «الكويت في الوثائق العثمانية»

تسلم سفير دولة الكويت لدى تركيا غسان الزواوي اليوم الثلاثاء من مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية التابع لمنظمة التعاون الاسلامي كتاب «الكويت في الوثائق العثمانية» مقدما هدية الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ونقلت وكالة «أناضول» التركية للأنباء عن المدير العام للمركز خالد أرن قوله في كلمة خلال حفل التسليم إن الكتاب تضمن وثائق من أرشيف الوثائق العثمانية المتعلقة بالكويت في الفترة ما بين عامي 1850 و1900.

وأضاف ان الوثائق التي تم اعتمادها لتأليف الكتاب مكتوبة بخطوط عدة وتغطي جزءا مهما من تاريخ الكويت خلال النصف الثاني من القرن ال19.

وأشاد بمكانة الكويت الرفيعة في الحقبة العثمانية وما حصلت عليه من امتيازات السلاطين العثمانيين مؤكدا ان المركز سيستمر بالبحث عن وثائق متعلقة بالكويت في الأرشيف العثماني.

وأوضح ان المركز أصدر 350 كتابا مرجعيا تضمنت بحوثا في التاريخ والحضارة والأدب بالإضافة الى وجود أعمال حول الحرمين الشريفين والقدس الشريف.

من جانبه اعتبر الزواوي في كلمة مماثلة أن الكتاب يعد من الأعمال الرائعة التي لها أهمية كبيرة بالنسبة لدولة الكويت التي تهتم بتاريخها مشيرا الى ان الكتاب يحتوي حصيلة لتاريخ الكويت والأجداد وسيترك أثرا في مستقبل أبناء الكويت.