«الصحة»: نجاح الفترة التجريبية لبرنامج «مبادر» لتطوير مهنة الصيدلة

– البدر: «مبادر» يهدف إلى تمكين الصيادلة من التعرف على احتياجاتهم التدريبية والتعليمية

أعلن وكيل وزارة الصحة لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر ختام الفترة التجريبية لبرنامج التطوير المهني المستمر «مبادر» بنجاح التي جاءت بدعم من لجنة تطوير مهنة الصيدلة بالوزارة تحت إشراف نخبة من أساتذة كلية الصيدلة.

وقال البدر، اليوم الثلاثاء، إن الفترة التجريبية للبرنامج التي امتدت 18 شهرا استهدفت مجموعة من صيادلة الوزارة وما كانت لتنجح لولا التعاون المثمر والتواصل الفعال مع كل من منطقة العاصمة الصحية والصيادلة المتطوعين للانتساب للبرنامج.

وأكد البدر، أن برنامج «مبادر» يهدف إلى تعزيز الكفاءات الأساسية والمهارات وتمكين الصيادلة من التعرف على احتياجاتهم التدريبية والتعليمية وتلبيتها ما يؤثر إيجابا على المهنة وتطورها.

ولفت البدر، إلى أن أبرز ما يميز هذا البرنامج هي آليات التقييم المستخدمة لتحديد المجتازين عبر تطبيق سلسلة من المشاريع العملية في مواقع عملهم مما يحقق الفائدة المرجوة من التدريب ويحسن جودة العمل.

وذكر البدر، أن نجاح برنامج «مبادر» سيؤهله ليصبح مكونا أساسيا من برنامج التدريب الأساسي للصيادلة حديثي التعيين “الذي نعمل على إعداده حاليا ضمن خطة تطوير المهنة للارتقاء بالقوى الصيدلانية”.