«القوى العاملة»: صرف الدعم الإضافي للمنشآت المسجلة على الباب الثالث.. 12 الجاري

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة خطة صرف الدعم الإضافي المقرر لأصحاب الأعمال والمنشآت المسجلين على البابين الثالث والخامس.

وأوضحت الهيئة، أنه لا حاجة لتقديم طلب لصرف الدعم الإضافي لأصحاب الباب الخامس، مبينة أن الصرف سيتم على دفعة واحدة تلقائياً يوم 25 يوليو الجاري.

وأضافت الهيئة، أن صرف الدعم الإضافي للباب الخامس يشمل أصحاب العمل المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومن بينهم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت الهيئة، إلى أن صرف الدعم للمنشآت المسجلة على الباب الثالث يبدأ اعتباراً من 12 الجاري، وسيتم فتح باب تقديم طلبات المنشآت لصرف الدعم عن طريق الموقع الرسمي للهيئة، لافتة إلى أنه يلزم تقديم طلب بالموافقة على صرف الدعم الإضافي، والتوقيع على إقرار وتعهد بعدم المساس برواتب العمالة الوطنية للاستفادة من الحزمة الاقتصادية.

وحثت الهيئة، المنشآت الراغبة في تقديم طلبات الصرف على توفير البيانات المطلوبة للصرف وأهمها رقم الآيبان الخاص بالمنشأة، والرقم التأميني فضلا عن رقم الجهة المدني المثبت لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.