500 كيس «تنباك» في قبضة رجال الموانئ الشمالية

تمكن رجال إدارة جمارك الموانئ الشمالية من ضبط 500 كيس “تنباك” كانت مخبأة داخل طرود بريدية تخص إحدى شركات البريد.

وفي التفاصيل، أن منظومة العمل المتكاملة داخل إدارة جمارك الموانئ الشمالية، وبالتقصي عن عدد من البضائع القادمة إلى البلاد، أثمرا التوصل إلى بضائع منوعة تخص إحدى شركات خدمات البريد قادمة من دول مختلفة، وبفطنة ويقظة المفتش الجمركي عُثر داخل تلك البضائع على طرود بريدية، وبتفتيشها جيداً تبين احتواؤها على ما يقارب 500 كيس “تنباك” المحظور استيرادها من قِبَل وزارة التجارة ووزارة الصحة، وبناء عليه تم التحفظ على هذه الكمية في قسم المستودعات الجمركية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة بهذا الشأن.